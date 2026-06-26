Beto Pereira garante R$ 4 milhões para Ribas e traça plano de infraestrutura para as próximas três décadas

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) anunciou nesta semana o repasse de R$ 4 milhões em emenda parlamentar ao município de Ribas do Rio Pardo para a pavimentação ao acesso à rodovia MS-340. O recurso já foi depositado na conta da prefeitura e a licitação da obra deve ocorrer nos próximos dias, com previsão de início dos trabalhos em julho deste ano.

Durante a visita, o parlamentar percorreu o trecho ao lado do prefeito Roberson Moureira, concedeu entrevista à Rádio 90,7 FM e falou a respeito da duplicação da BR-262 e da construção de um novo aeródromo. Na oportunidade, recebeu apoio formal dos vereadores e lideranças do município.

Rodovia MS-340

Considerada estratégica para o escoamento da produção de celulose do município e para a mobilidade da região, a MS-340 liga a BR-262 ao córrego Barrinha e será estendida até o Núcleo Industrial de Ribas do Rio Pardo. As ações que contam com o apoio do parlamentar federal colocarão o município na rota do desenvolvimento econômico do Estado.

“Essa obra conta com recurso do nosso mandato. Na última semana, depositamos na conta do município de Ribas R$ 4 milhões, e, em breve, teremos uma empresa ganhadora do certame que estará iniciando essa importante obra para o desenvolvimento do município”, anunciou Beto.

O prefeito Roberson Moureira relatou que apresentou pessoalmente a demanda ao deputado no início do ano. O projeto foi licitado em abril e a emenda parlamentar foi quitada em junho. “Esperamos licitar em julho para começar a obra, e é mais um benefício à cidade”, disse o prefeito.

Construindo um novo futuro para Ribas do Rio Pardo

Beto Pereira e o prefeito Roberson Moureira possuem a mesma linha de raciocínio: Ribas do Rio Pardo cresceu, de ritmo e de exigência. Uma cidade que cresce assim não se planeja mais no improviso; é necessário planejamento e ação contínua.

Para o deputado, a cidade precisa ser planejada para os próximos 20 a 30 anos. O prefeito apresentou um conjunto de obras estruturantes em andamento. Entre elas, uma nova estação de tratamento de esgoto, com investimento de R$ 42 milhões, que vai garantir saneamento básico a 100% dos domicílios do município. Também está prevista a obra de drenagem na Avenida Senador Filinto Müller, que eliminará as bacias de contenção de água que hoje comprometem a mobilidade urbana.

“A cidade não permite mais algo improvisado. Esses projetos são projetos estruturantes. Uma obra fundamental, como é também a de drenagem na avenida Senador Filinto Müller, para que no futuro não haja mais bacias de contenção d’água”, afirmou o prefeito Roberson.

Suzano transformou Ribas e a infraestrutura precisa acompanhar

Beto Pereira atribui à chegada da Suzano, gigante global do setor de celulose, o principal impulso no crescimento de Ribas do Rio Pardo nos últimos anos. Com o suporte do governo estadual na atração de investidores, o município ganhou novos empreendimentos, novas rodovias e uma relevância econômica que exige uma infraestrutura à altura.

A pavimentação das rodovias MS-338 e MS-357, conectando Ribas a Camapuã, criou mais um corredor logístico para o transporte da celulose. Mas o aumento do fluxo de veículos pesados já acende um alerta para os próximos anos.

“Daqui a quatro, cinco ou sete anos, o fluxo das rodovias estará canalizado no centro da cidade. O prefeito já lançou novo traçado, um projeto desenhado pelo Governo do Estado, que vai ser licitado e terá uma alça que vai tirar os veículos pesados”, alertou o deputado.

Duplicação da BR-262 e aeródromo em pauta

Na entrevista à Rádio 90,7 FM, Beto Pereira defendeu a construção de um aeródromo pavimentado em Ribas do Rio Pardo. O município já conta com área doada para o projeto e, segundo o parlamentar, a obra avança para dar ao município uma pista capaz de receber aeronaves regulares, o que ampliaria a conectividade da cidade com os principais centros econômicos do país.

O deputado também debateu a duplicação da BR-262, rodovia que concentra o tráfego de cargas pesadas na região e que, na avaliação de Beto Pereira, precisa ser ampliada para garantir segurança e eficiência ao corredor logístico que sustenta a economia regional.

Apoio ao seu trabalho por Ribas do Rio Pardo

Beto Pereira iniciou sua agenda em Ribas, recebendo o apoio público do prefeito Roberson Moureira, de vereadores e de lideranças locais ao trabalho que vem desenvolvendo em Mato Grosso do Sul e, em especial, em Ribas do Rio Pardo.