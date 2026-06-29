Ministro André de Paula participa de retomada da UFN-III e entregas no MS

Governo Federal avança com fertilizantes, reforma agrária e aeroportos em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ricardo Stuckert / PR

Retomada da UFN-III reforça produção nacional de fertilizantes

Na última quinta-feira (25), o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, participou em Três Lagoas (MS), ao lado do presidente Lula, da cerimônia que marcou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), considerada estratégica para o agronegócio brasileiro. A iniciativa integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e prevê investimentos superiores a R$ 5 bilhões, com expectativa de início da operação em 2029.

A unidade terá capacidade para produzir diariamente 3.600 toneladas de ureia e 2.200 toneladas de amônia, ampliando a oferta nacional de fertilizantes e reduzindo a dependência de importações. Segundo o governo federal, a retomada das obras deve gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia regional e fortalecendo a cadeia produtiva do agronegócio. No discurso, o presidente Lula destacou a importância da soberania na produção de insumos estratégicos para garantir maior estabilidade ao setor produtivo.

Em seguida, em Ponta Porã, o ministro participou de entregas do Programa Terra da Gente no Assentamento Itamarati, com a concessão de 1.390 títulos de domínio a famílias assentadas. Também foram anunciados R$ 20 milhões em investimentos para infraestrutura produtiva, com foco em armazenagem, logística e fortalecimento da agricultura familiar. O assentamento, com mais de 50 mil hectares e cerca de

2.800 famílias, é referência nacional em produção diversificada e desenvolvimento rural. Encerrando a agenda no estado, foram entregues obras de modernização dos aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, dentro do Novo PAC e do sistema de concessões federais. As melhorias ampliam a capacidade operacional e reforçam a integração logística e econômica de Mato Grosso do Sul.

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