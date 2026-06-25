VÍDEO: Jovens são crivados de balas na fronteira

Crime brutal em Ponta Porã segue sem suspeitos presos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Polícia investiga motivação do duplo homicídio

As vítimas da execução ocorrida no fim da tarde de quarta-feira (24), no Jardim Universitário, em Ponta Porã, foram identificadas como Bruno de Lima Almeida, de 24 anos, e Fagner Junior Companhini, de 17 anos. O crime aconteceu quando os jovens entravam em um veículo e foram surpreendidos por outro carro que se aproximou rapidamente, momento em que o passageiro efetuou diversos disparos contra as vítimas, conforme mostram imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação.

Bruno morreu ainda no local, dentro do automóvel, enquanto Fagner chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo posteriormente. Após os disparos, os suspeitos fugiram imediatamente e ainda não foram localizados pelas autoridades policiais. A motivação do duplo homicídio permanece desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

O caso gerou comoção na região e reforça a preocupação com a escalada da violência no município de fronteira. Até o momento, não há informações sobre prisão de suspeitos ou apreensão de armas utilizadas na execução. As imagens devem auxiliar nas investigações em andamento. A polícia segue colhendo depoimentos e analisando evidências para avançar no caso. O episódio ocorreu em uma área residencial e chamou atenção pela ousadia dos criminosos em plena luz do dia.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Ana Carolina Ali Garcia é nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça de MS

ANELISE PEREIRA - 0
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, nomeou a advogada Ana Carolina Ali Garcia para o cargo de desembargadora do Tribunal de...
Leia mais

Mercado da mandioca reage com redução da oferta

Milton - 0
Menor ritmo da colheita e do plantio reduziu a oferta em parte das regiões produtoras Após mais de dois meses de quedas consecutivas, os preços...
Leia mais

Soraya Thronicke destina quase R$ 3 milhões e obra da Feira Central de Dourados é retomada

ANELISE PEREIRA - 0
As obras de cobertura do setor hortifrutigranjeiro da Feira Livre Central "Prefeito João Totó Câmara", em Dourados, foram retomadas com recursos destinados pela senadora...
Leia mais

UEMS abre inscrições para novo curso superior de Licenciatura em Computação

ANELISE PEREIRA - 0
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com processo seletivo aberto para o seu mais novo curso de graduação: Licenciatura em Computação....
Leia mais