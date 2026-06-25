VÍDEO: Jovens são crivados de balas na fronteira

Polícia investiga motivação do duplo homicídio

As vítimas da execução ocorrida no fim da tarde de quarta-feira (24), no Jardim Universitário, em Ponta Porã, foram identificadas como Bruno de Lima Almeida, de 24 anos, e Fagner Junior Companhini, de 17 anos. O crime aconteceu quando os jovens entravam em um veículo e foram surpreendidos por outro carro que se aproximou rapidamente, momento em que o passageiro efetuou diversos disparos contra as vítimas, conforme mostram imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação.

Bruno morreu ainda no local, dentro do automóvel, enquanto Fagner chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo posteriormente. Após os disparos, os suspeitos fugiram imediatamente e ainda não foram localizados pelas autoridades policiais. A motivação do duplo homicídio permanece desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

O caso gerou comoção na região e reforça a preocupação com a escalada da violência no município de fronteira. Até o momento, não há informações sobre prisão de suspeitos ou apreensão de armas utilizadas na execução. As imagens devem auxiliar nas investigações em andamento. A polícia segue colhendo depoimentos e analisando evidências para avançar no caso. O episódio ocorreu em uma área residencial e chamou atenção pela ousadia dos criminosos em plena luz do dia.