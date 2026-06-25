Idoso desaparecido é achado morto em saco em Rochedo

Corpo em decomposição é achado em área de preservação às margens da MS-080

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Perícia aponta fratura na cabeça e caso é tratado como homicídio simples

Um idoso de 72 anos foi encontrado morto na manhã de terça-feira (24) em uma área de preservação permanente no Assentamento Conquista, em Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (19), quando familiares e moradores iniciaram buscas pela região. O corpo foi localizado dentro de um saco do tipo big bag, já em avançado estado de decomposição. Moradores acionaram a Polícia Militar após sentirem forte odor vindo de uma bolsa de estopa na mata.

Equipes da Polícia Civil, do GOI e da Perícia Científica foram até o local para os levantamentos iniciais. Durante as diligências, uma foice chegou a ser encontrada, mas foi descartada como arma do crime após análise preliminar. O exame externo indicou fratura na cabeça causada por objeto contundente. A vítima foi removida por uma funerária após os trabalhos periciais. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio simples e segue investigando a autoria do crime.

Documentos e pertences do idoso foram apreendidos em sua antiga residência para auxiliar nas investigações. As circunstâncias do desaparecimento e da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

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