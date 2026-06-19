Frente fria avança e coloca MS em alerta para tempestades

Clima muda no Estado e derruba temperaturas no fim de semana

A sexta-feira (19) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul com a chegada de uma nova frente fria que avança sobre o Estado e aumenta a nebulosidade ao longo do dia. Segundo o Cemtec, há condições favoráveis para a ocorrência de chuvas em diversas regiões, podendo evoluir para tempestades isoladas com maior intensidade em alguns pontos. As precipitações podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo de forma localizada.

Os ventos sopram inicialmente do quadrante norte com velocidades entre 30 e 50 km/h, reforçando a sensação de instabilidade atmosférica. No sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as temperaturas ficam entre 8°C e 21°C, com clima mais frio ao longo do dia. No Pantanal e Sudoeste, as mínimas variam entre 14°C e 18°C e as máximas chegam a 24°C. Já nas regiões Bolsão, Norte e Leste, os termômetros oscilam entre 14°C e 28°C, indicando maior amplitude térmica.

Em Campo Grande, a capital, a previsão indica mínimas de 15°C a 17°C e máximas entre 20°C e 23°C. A tendência é de que o fim de semana comece com temperaturas mais amenas após a passagem da frente fria. O cenário reforça o alerta para mudanças rápidas no tempo e possibilidade de transtornos pontuais no Estado.