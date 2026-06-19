Procon/MS aponta queda no preço do diesel em Campo Grande

Monitoramento indica recuo nos combustíveis entre abril e junho

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

Redução acompanha repasses de distribuidoras ao consumidor final

O monitoramento realizado pelo Procon Mato Grosso do Sul entre os meses de abril e junho aponta redução no preço do diesel em postos de combustíveis localizados no anel viário de Campo Grande, resultado do repasse das quedas aplicadas pelas distribuidoras ao consumidor final. A medida ocorre em um contexto de ajustes no mercado internacional de petróleo, impactado por tensões geopolíticas no Oriente Médio, que haviam pressionado os preços dos combustíveis nos últimos meses. Nesse cenário, o órgão de defesa do consumidor observou que a dinâmica de reajustes começou a se estabilizar, refletindo diretamente nas bombas dos postos da capital.

Durante o período analisado, o diesel S10 à vista caiu de R$ 7,35 para R$ 6,82, enquanto o S500 recuou de R$ 7,18 para R$ 6,52, com a maior variação registrada em maio. Na modalidade crédito, o abastecimento manteve custo médio até R$ 0,03 mais caro por litro, diferença que permaneceu estável ao longo de todo o levantamento. Os dados indicam uma tendência de alívio gradual para o consumidor, ainda que condicionada às oscilações externas do mercado energético.

Apesar da redução, o Procon/MS reforça a necessidade de pesquisa de preços antes do abastecimento e a exigência da emissão de nota fiscal como garantia dos direitos do consumidor. O órgão destaca ainda que o cenário internacional continua exigindo monitoramento constante, embora os impactos mais intensos já tenham sido absorvidos pelo mercado interno. A fiscalização segue ativa e o atendimento à população permanece disponível pelo Disque 151 e pelo site oficial, assegurando acompanhamento contínuo no setor de combustíveis.

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