Jovem é baleado e foge de ataque em MS

Cobrança de dívida termina em tentativa de homicídio no bairro São João

Milton
Publicado por Milton
Foto: Eliton Chaves

Vítima é atingida por cinco disparos e busca socorro em residência

Jovem de 20 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro São João, em Três Lagoas, após ser surpreendido por dois homens de capacete enquanto, segundo relatos iniciais, tentava cobrar uma dívida acompanhado de um amigo. A ação ocorreu em via pública e rapidamente se transformou em tentativa de homicídio, quando os suspeitos passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima.

Na tentativa de escapar, o jovem pulou o muro de uma residência próxima, mas encontrou a porta trancada e seguiu em fuga por outro acesso no mesmo terreno, conseguindo entrar em uma casa nos fundos. Mesmo ferido, ele conseguiu se abrigar em um dos quartos até a chegada de ajuda, causando surpresa nos moradores que não o conheciam.

O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local, encaminhando posteriormente a vítima ao Hospital Auxiliadora. Conforme informações preliminares, o jovem apresentava cerca de cinco perfurações provocadas por arma de fogo, atingindo regiões do abdômen e das costas, e o caso deve ser investigado pela polícia.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Cacique Raoni é internado novamente em estado grave na UTI

Milton - 0
Exames apontam alterações renais e possível sepse de foco pulmonar O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, foi internado novamente na UTI do Hospital...
Leia mais

Neymar retorna ao gramado pela Seleção

Milton - 0
Recuperação de Neymar avança, mas retorno aos jogos ainda exige cautela O atacante Neymar participou nesta terça-feira (16) do primeiro treinamento no gramado com a...
Leia mais

FFMS promove tarde de troca de figurinhas da Copa em Campo Grande

Milton - 0
Desafio do pote terá vencedor revelado durante o evento A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realiza no próximo sábado, 20 de...
Leia mais

Riedel defende avanço da rastreabilidade para fortalecer agro de MS

Milton - 0
Mato Grosso do Sul reforça controle sanitário da produção agropecuária O governador de MS, Eduardo Riedel, afirmou nesta quinta-feira (18) que o Estado tem avançado...
Leia mais