Jovem é baleado e foge de ataque em MS

Vítima é atingida por cinco disparos e busca socorro em residência

Jovem de 20 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro São João, em Três Lagoas, após ser surpreendido por dois homens de capacete enquanto, segundo relatos iniciais, tentava cobrar uma dívida acompanhado de um amigo. A ação ocorreu em via pública e rapidamente se transformou em tentativa de homicídio, quando os suspeitos passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima.

Na tentativa de escapar, o jovem pulou o muro de uma residência próxima, mas encontrou a porta trancada e seguiu em fuga por outro acesso no mesmo terreno, conseguindo entrar em uma casa nos fundos. Mesmo ferido, ele conseguiu se abrigar em um dos quartos até a chegada de ajuda, causando surpresa nos moradores que não o conheciam.

O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local, encaminhando posteriormente a vítima ao Hospital Auxiliadora. Conforme informações preliminares, o jovem apresentava cerca de cinco perfurações provocadas por arma de fogo, atingindo regiões do abdômen e das costas, e o caso deve ser investigado pela polícia.