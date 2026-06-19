Funsat oferece 966 vagas de emprego nesta sexta-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta sexta-feira (19) um total de 966 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 148 empresas e abrangem 123 funções. Para participar dos processos seletivos, é necessário que o cadastro do trabalhador esteja atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para alimentador de linha de produção (80), auxiliar de manutenção predial (20), encanador (9), auxiliar administrativo (6), perfumista (5), conferente de faturas e notas fiscais (4) e assistente jurídico (3), entre outras.

A Funsat também disponibiliza 574 vagas de perfil aberto, destinadas a candidatos sem experiência na função. Entre as oportunidades estão ajudante de obras (20), frentista (3), borracheiro (2), perfumista (5) e vendedor interno (4). Em diversas atividades, as empresas oferecem treinamento aos novos contratados.

Oportunidades para pessoas com deficiência 

Para pessoas com deficiência (PCDs), estão disponíveis 56 vagas, sendo 50 para auxiliar de confecção, três para auxiliar de estoque, duas para repositor de mercadorias e uma para auxiliar de limpeza.

Os atendimentos são realizados das 7h às 17h na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

A lista completa das vagas pode ser consultada aqui.

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