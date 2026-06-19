Com apoio da senadora Soraya, Inclui MS fortalece cultura acessível e o protagonismo de pessoas com deficiência

Mais do que um festival de literatura, o Inclui MS é um convite para que a sociedade enxergue a inclusão como um direito, um compromisso coletivo e um caminho para transformar vidas. A terceira edição da Mostra Literária da Pessoa com Deficiência será realizada nos dias 26 e 27 de junho, em Dourados, reunindo artistas, escritores, educadores, pesquisadores e instituições em torno da valorização da diversidade e da acessibilidade.

O evento conta com o apoio da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), que destinou R$ 20 mil em recursos para contribuir com a realização da iniciativa. Defensora de políticas públicas voltadas à inclusão, a parlamentar tem direcionado recursos para entidades que desenvolvem um trabalho essencial em Mato Grosso do Sul, entre elas a APAE, o Instituto Juliano Varela, o ISMAC – Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, a Funcraf e diversas outras instituições da capital e do interior do Estado.

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 175 mil pessoas vivem com algum tipo de deficiência, o equivalente a 6,5% da população com dois anos ou mais, segundo dados do Censo 2022 do IBGE, compilados pelo Observatório da Cidadania da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O cenário reforça a importância de iniciativas que ampliem oportunidades, promovam acessibilidade e garantam visibilidade às pessoas com deficiência.

“O Inclui MS nos lembra que a inclusão não pode existir apenas no discurso. Ela precisa estar presente nas políticas públicas, na cultura, na educação e em todos os espaços da sociedade. Cada pessoa merece ser vista pelo seu talento, capacidade e por seus sonhos, nunca pelas barreiras que enfrenta. Tenho buscado apoiar instituições que fazem a diferença, porque acredito que investir na inclusão é tornar Mato Grosso do Sul mais humano, mais justo e mais acolhedor para todos”, destaca Soraya Thronicke.

Reconhecido como a primeira mostra literária de artes integradas do Centro-Oeste protagonizada por pessoas com deficiência, o Inclui MS reúne literatura, artes visuais, música, performance, oficinas, rodas de conversa e atividades formativas em um ambiente pensado para garantir acessibilidade e ampliar a participação de todos.

Para o produtor cultural Felipe Sampaio, o apoio recebido fortalece a continuidade de um projeto que já se consolidou como referência no Estado. “A iniciativa da senadora Soraya representa muito mais do que um incentivo financeiro. É o reconhecimento da importância da cultura acessível e do protagonismo das pessoas com deficiência. Soraya tem demonstrado sensibilidade com essa pauta ao apoiar entidades que transformam vidas em Mato Grosso do Sul e, agora, ao acreditar também no Inclui MS. Esse apoio nos ajuda a ampliar o alcance do festival e a construir uma sociedade cada vez mais inclusiva.”

A programação é gratuita e contempla oficinas, rodas de conversa, apresentações artísticas, exposições, mostra de livros em Braille, Feira Inclusiva e a entrega do Prêmio Inclui de Literatura, promovendo encontros entre artistas, educadores, pesquisadores e o público.

A realização é da CA Comunique Acessibilidade e da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul (AMDEFMS), com correalização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Governo Federal. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura, conta com patrocínio master da Itaipu Binacional, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura de Dourados (SEMC), da senadora Soraya Thronicke e do Sebrae.

Serviço

3ª Edição do Inclui MS – Mostra Literária da Pessoa com Deficiência

Data: 26 e 27 de junho de 2026

Local: Casulo – Espaço de Cultura e Arte

Endereço: Rua Reinaldo Bianchi, 398 – Parque Alvorada – Dourados (MS)

Horário: atividades a partir das 8h; Feira Inclusiva das 17h às 22h.