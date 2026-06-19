Exportação de carne brasileira pode ser afetada por novas regras da UE

Brasil negocia solução antes de novas regras da UE

Milton
Publicado por Milton
Foto: Thiago de Jesus

A indústria frigorífica brasileira trabalha com a expectativa de que as negociações entre o governo e a União Europeia avancem e evitem o bloqueio das exportações de carne e derivados a partir de setembro, quando passam a valer novas exigências relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal, com o setor apostando em um acordo técnico e na possibilidade de um período de transição para adequação às regras europeias.

No desenvolvimento das discussões, o CEO da Friboi e presidente da Abiec, Renato Costa, afirmou que houve passividade da cadeia produtiva e do poder público diante de normas já conhecidas há anos, defendendo maior articulação do governo brasileiro e participação mais ativa de laboratórios na oferta de alternativas aos antimicrobianos utilizados na pecuária, além de destacar a necessidade de avanços na organização e rastreabilidade do sistema produtivo para atender plenamente às exigências do bloco europeu.

Também entram no debate as cerca de 1,2 mil fazendas brasileiras habilitadas a exportar para a União Europeia, que já cumprem regras de rastreabilidade, mas ainda não atendem integralmente aos critérios sobre uso de antimicrobianos e melhoradores de desempenho, o que demanda ajustes na cadeia produtiva e maior alinhamento às normas internacionais.

No desfecho, o setor segue confiante em uma solução diplomática antes da entrada em vigor do veto, apoiado no diálogo entre Brasil e União Europeia, que reforça já aplicar essas regras internamente desde 2022 e agora amplia as exigências também para países exportadores, mantendo as negociações abertas para evitar impacto nas exportações brasileiras.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Parceria amplia atendimento odontológico gratuito a atletas do CEFAT

ANELISE PEREIRA - 0
Atletas das equipes masculina e feminina de Ginástica Artística do Centro de Formação de Atletas (CEFAT) Prof.ª Rose Rocha passaram a contar com atendimento...
Leia mais

Pequenos tratores movimentam o agronegócio

Milton - 0
Crédito rural fortalece vendas de máquinas agrícolas leves O mercado brasileiro de tratores de pequeno porte tem atraído novas fabricantes, mesmo diante da desaceleração nas...
Leia mais

Senador Nelsinho Trad garante recursos para estradas rurais e reforça compromisso com quem vive e produz no campo

Milton - 0
Atento a realidade de quem planta, colhe e movimenta a economia de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) garantiu a liberação...
Leia mais

Técnico que venceu Messi retorna à Copa do Mundo pela Tunísia

Milton - 0
Bicampeão africano, Renard assume a Tunísia após demissão às vésperas da Copa Hervé Renard, um dos personagens mais marcantes da Copa do Mundo do Catar,...
Leia mais