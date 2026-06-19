Brasil enfrenta Haiti e busca liderança no Grupo C da Copa do Mundo

Jogos desta sexta movimentam Grupos C e D na segunda rodada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Caean Couto

Copa do Mundo 2026 tem rodada decisiva com EUA, Brasil e Austrália em campo

O dia desta sexta-feira (19) marca a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com confrontos importantes nos Grupos C e D que podem começar a definir o rumo das classificações. O Brasil entra em campo às 21h30, na Filadélfia, contra o Haiti, em busca de recuperação após a primeira rodada e de aproximação da liderança da chave, enquanto o grupo também terá o duelo entre Escócia e Marrocos, às 19h, em Boston, valendo a ponta da tabela.

No Grupo D, a programação começa às 16h com o confronto entre Estados Unidos e Austrália, em Seattle, ambos embalados por vitórias na estreia e agora disputando diretamente a liderança. Mais tarde, à 0h de sábado, Turquia e Paraguai se enfrentam em São Francisco sob pressão, já que ainda não pontuaram e precisam reagir para manter chances de classificação.

A tabela do Grupo C mostra a Escócia com 3 pontos, seguida por Brasil e Marrocos com 1 ponto cada, e o Haiti ainda zerado. Já no Grupo D, EUA e Austrália dividem a liderança com 3 pontos, enquanto Turquia e Paraguai buscam recuperação. Nesse cenário, uma vitória brasileira pode recolocar a seleção na briga direta pela liderança, dependendo também do resultado do confronto entre escoceses e marroquinos. Os jogos desta rodada, portanto, têm peso decisivo e podem encaminhar classificações às oitavas de final.

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