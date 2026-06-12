Caminhoneiro morre preso às ferragens na BR-262

Acidente na rotatória da fronteira com a Bolívia deixa vítima fatal

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Acidente ocorreu no final da manhã e mobilizou equipes de resgate
Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (12) na rotatória de acesso à fronteira com a Bolívia, em Corumbá, quando uma carreta que transportava sucata e material reciclável tombou no entroncamento entre a Rodovia Ramon Gomez e a BR-262, resultando na morte do motorista. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 10h25 e, ao chegar ao local, constatou que o veículo havia saído da pista e tombado às margens da via, com o condutor preso às ferragens da cabine.

A vítima, identificada como Remberto Flores, de 49 anos, de nacionalidade boliviana, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local após o trabalho de desencarceramento realizado pelas equipes de resgate. Inicialmente, houve a informação de uma possível segunda vítima, mas a ocorrência foi confirmada como envolvendo apenas o motorista. Parte da carga se espalhou pela pista, exigindo atenção redobrada na segurança do trecho, que permaneceu parcialmente interditado sob orientação da Polícia Rodoviária Federal.

As causas do tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

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