VIRA CG lança pavimentação e drenagem no Jardim Centenário 

Os moradores do Jardim Centenário estão prestes a vivenciar uma nova etapa na infraestrutura do bairro. Nesta quinta-feira (30), a Prefeitura de Campo Grande realiza a assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais na região.

Com investimento de R$ 5,3 milhões, a intervenção contempla pavimentação asfáltica, pavimentação em blocos intertravados de concreto (paver), implantação de galerias de drenagem de águas pluviais, construção de calçadas com acessibilidade, sinalização viária e demais serviços complementares.

O projeto prevê a execução de pavimentação nas ruas Baliza, Barra da Corda, José da Silva, Caxiuanã, Granada, Itabirito, Morro do Chapéu, Ribeirão das Neves, Seis de Outubro, Tabajara e Xanxerê. Também será executada a pavimentação em blocos intertravados (paver) nas travessas Fonte Nova, Mineirão, Morenão, Pinheirão e Serra Dourada.

A obra contempla ainda a implantação de 232 metros de galerias de drenagem de águas pluviais, fundamentais para melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir transtornos provocados por alagamentos, além da construção de mais de 12 mil metro quadrados de calçadas com acessibilidade, garantindo mais segurança e melhores condições de circulação para pedestres.

Com início previsto logo após a assinatura da ordem de serviço, as obras terão prazo de execução de seis meses e vão proporcionar mais conforto, segurança e mobilidade para quem vive e circula pelo bairro, contribuindo para a valorização da região e para a melhoria da qualidade de vida da população.

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