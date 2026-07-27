Governo amplia fiscalização contra preços abusivos dos combustíveis

Fiscalização mira combustíveis caros e protege consumidores brasileiros

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou 208 ações de fiscalização em 15 estados para combater possíveis abusos nos preços dos combustíveis. A operação, iniciada em julho, vistoriou postos, revendas de gás de cozinha, produtores de etanol e outros agentes do setor.

As equipes coletaram informações e solicitaram notas fiscais de aquisição dos produtos para identificar práticas irregulares. Empresas que forem autuadas podem receber multas entre R$ 50 mil e R$ 500 milhões, conforme a gravidade da infração.

A fiscalização ocorre em meio à instabilidade internacional causada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã, que influencia o mercado de petróleo. O Governo Federal adotou medidas para reduzir os impactos da alta dos preços e fortalecer o controle sobre o setor.

Segundo a ANP, o objetivo é ampliar as ações de fiscalização e impedir aumentos considerados oportunistas. As operações também verificam qualidade dos combustíveis, volume abastecido pelas bombas e regularidade dos estabelecimentos.