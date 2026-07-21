As Dez Mais

Terça, 21 de julho de 2026.

Hoje é Dia do Garimpeiro.

Cotolengo comemora 30 anos.

Manchete principal do Correio do Estado:

-Justiça limita poderes de interventor do Consórcio Guaicurus…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar” dizia o saudoso jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Mudanças no trânsito de Campo Grande procuram desfazer os ‘nós’ e engarrafamentos crônicos em Campo Grande…

2ª)

Se depender do ‘El Niño’ Mato Grosso do Sul está com o ‘burro na sombra’. Nosso estado está ‘fora’ dos impactos severos provocados pelo fenômeno climático ‘graças’ a Deus…

3ª)

O Brasil não consegue viver sem ‘penduricalhos’. Quando alguém os mata, alguém os fazem ressuscitar. O TCU enviou projeto que vai por mais 12 mil no caixa dos seus servidores…

4ª)

As três maiores usinas de álcool de MS vão se juntar numa só. A operação vai custar 760 milhões. Bom pra eles, ruim para quem produz pra eles. É ‘prá cabar’…

5ª)

As mulheres vão decidir as eleições em nosso estado. São 111.800 eleitoras. A diferença é superior ao eleitorado de 77 dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

6ª)

Vereador Rafael Tavares foi condenado pelo STF por crime de ódio e não poderá participar das eleições deste ano…

7ª)

Convenções partidárias começam acontecer a partir de hoje. O PSDB dá a largada. O PT vai largar domingo e a maior base de Eduardo Riedel já marcou para 1º de agosto…

8ª)

É bom não esquecer: a megasena será sorteada hoje e o prêmio está em 42 milhões de reais. Não esqueça da sua ‘fézinha’ porque: “Quem não arrisca não petisca e quem não morre não vê Deus!”…

9ª)

58% dos brasileiros são de opinião que ‘a criminalidade aumentou nas cidades’ e esse “é” o principal motivo que vai rolar forte nas eleições deste ano…

10ª)

Caiu o titular da DECAT Dr. Reginaldo Salomão. Foi mandado para a 6ª DP no Tijuca, lá perto de Campo Grande…

Chicotadas do dia!

Na Nhánhá – onde polícia não entra- o chumbo “comeu” no lombo de um menor de 16 anos. Dizem que foram 20 tiros. O pistoleiro entrou ‘dentro da casa dele e mandou chumbo’. O adolescente morreu na hora. A população está tremendo de medo, mas ali – como diz a bandidagem – “tá tudo dominado”. Para a situação onde a população ordeira é a vítima isso merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

D. Seila Corrêa: mãe do governador Eduardo Riedel; Des. Dr. Dorival Renato Pavan: presidente do TJMS; Bernardo Hokama; Márcia Ramai; Teriomar Casal Alves; Teodomiro Iberg; Dra. Lindalva Arakaki Yamamoto; Liliane dos Santos Nascimento e Silvia Maia.

Carnêt Social: a página elegante da cidade.

Fulvio Barbosa, da Capitaliza Leilões; Edu Miranda, da Associação ‘Fazer o bem Faz Bem’ dando show de atendimento; D. Rosenilda Pereira de Souza: presidente da Associação de Moradores da Vila Nhá-nhá; Agnaldo e Romildo: ouvintes na Mata do Jacinto; Reinaldo Pitti: ex-prefeito de Bela Vista que faz o belavistense suspirar nos dias de hoje de saudades da sua administração.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.