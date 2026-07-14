Obras de drenagem preparam Jd. das Nações para asfalto

As obras de drenagem no Jardim das Nações seguem em andamento e já atingiram cerca de 20% de execução. A intervenção integra o Vira CG Infraestrutura e é a primeira etapa para a implantação da pavimentação asfáltica no bairro.

Maquinas trabalhando nas obras de drenagem no Jardim das Nações (Foto: Ana Paula Fernandes)

A Ordem de Serviço foi assinada pela prefeita Adriane Lopes no dia 2 de julho. Desde então, as equipes executam a implantação da rede de drenagem, fundamental para o escoamento das águas pluviais, prevenção de alagamentos e preparação das vias para receber o asfalto.

“A drenagem é fundamental para que o Jardim das Nações receba o asfalto. Estamos levando infraestrutura para regiões que aguardam há muitos anos por essa melhoria, garantindo mais mobilidade e qualidade de vida para a população”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

O investimento no Jardim das Nações é de R$ 15,7 milhões, dividido em duas etapas. A primeira, em execução, conta com mais de R$ 10,3 milhões para obras de drenagem e pavimentação de quase cinco quilômetros em 17 ruas. Na segunda fase, serão executados mais de sete quilômetros de vias pavimentadas.

As intervenções fazem parte do Vira CG Infraestrutura, programa que reúne mais de R$ 280 milhões em investimentos em drenagem, pavimentação, recapeamento e ciclovias. Nesta primeira etapa, a região do Anhanduizinho receberá R$ 78,2 milhões para obras em oito bairros, beneficiando mais de 70 ruas.