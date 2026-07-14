Mais de 260 aprovados em processo seletivo são convocados 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande publicou, em diário oficial desta terça-feira (14), a convocação de 263 candidatos aprovados nos processos seletivos simplificados do município. A maior parte dos selecionados atuará na Secretara Municipal de Educação (Semed). 

Foram chamados cem assistentes de Educação Infantil, que são apoio aos professores dos anos iniciais da Rede Municipal de Educação. Além deles também foram convocados 162 Assistentes Educacionais Inclusivos, que atuam diretamente com crianças que têm necessidades especiais para o aprendizado. 

Todos estes candidatos aprovados devem comparecer ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, que fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, a partir das 8h desta quarta-feira (15). 

Também foi convocado um candidato aprovado para o cargo de motorista, que deve comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) a partir das 9h desta quinta-feira (16). 

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