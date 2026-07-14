Vinil ressurge, mas som superior ainda gera debate

A volta do vinil e o debate sobre o som ideal

Milton
Publicado por Milton
Foto: Nagornyi/Adobe Stock

Especialistas apontam que o vinil oferece características próprias, mas não é superior em todos os aspectos

O retorno dos discos de vinil ganhou força nos últimos anos, impulsionado por novas gerações de fãs e pelo lançamento de álbuns físicos de artistas atuais. Mesmo com a facilidade do streaming, muitos consumidores buscam a experiência de ouvir música em um formato considerado mais próximo da tradição. A ideia de que o vinil sempre possui o melhor som, porém, é questionada por especialistas. Segundo análises técnicas, a qualidade depende de fatores como produção do álbum, equipamento utilizado, prensagem e cuidados na reprodução do disco.

O formato analógico possui características próprias, como a sensação de proximidade e o aspecto físico da coleção, mas também apresenta limitações em comparação aos formatos digitais modernos. Para especialistas, o vinil não é necessariamente superior, mas oferece uma experiência diferente para os ouvintes. Com a volta dos LPs coloridos e edições especiais, o mercado fonográfico acompanha uma nova fase de valorização dos formatos físicos.

O crescimento mostra que, além da qualidade sonora, o vínculo emocional e cultural com a música continua sendo um dos principais motivos para a compra dos discos.

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