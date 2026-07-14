Nelsinho Trad recebe Título de Cidadão Itaporanense por atuação no município

Senador é homenageado pela Câmara de Itaporã por investimentos e parcerias

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Reconhecimento destaca recursos destinados para saúde e infraestrutura da cidade

A Câmara Municipal de Itaporã realizou, nesta segunda-feira (13), sessão solene para entregar ao senador Nelsinho Trad (PSD-MS) o Título de Cidadão Itaporanense. A homenagem reconhece a atuação do parlamentar e os serviços prestados ao município nos últimos anos.

Mesmo sem ter nascido na cidade, Nelsinho Trad construiu uma relação de parceria com Itaporã por meio da destinação de recursos e apoio a projetos de desenvolvimento. Entre as ações recentes está a liberação de mais de R$ 1,1 milhão para obras de recapeamento asfáltico.

Durante a cerimônia, o senador agradeceu o reconhecimento e afirmou que seguirá trabalhando pelo município. A solenidade reuniu autoridades, lideranças políticas e moradores, destacando a parceria construída entre o parlamentar e a população local.

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