Homem agride esposa e é encontrado morto em Três Lagoas

Após violência doméstica, jovem de 23 anos tira a própria vida

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Vítima relatou que recebeu uma chamada de vídeo momentos antes do suicídio

Um homem de 23 anos morreu na noite de segunda-feira (20), em Três Lagoas, após agredir a esposa na casa de um amigo. Conforme o boletim de ocorrência, ele pegou o celular da mulher, fez capturas de tela de suas redes sociais e enviou as imagens ao contato do amigo do casal. Em seguida, desferiu um soco no rosto da vítima e a puxou pelos cabelos. Após as agressões, o homem voltou para a residência do casal e pediu que a esposa fosse até o local para conversarem. Quando ela chegou, ele chorou, pediu perdão e afirmou que a amava.

Ao deixar a residência para devolver a motocicleta emprestada por uma amiga, a mulher recebeu uma chamada de vídeo do companheiro. Segundo o registro policial, ao atender, viu o homem sobre um tambor antes de a ligação ser encerrada. Minutos depois, vizinhos informaram que ele havia tirado a própria vida. Um morador contou à polícia que ouviu um grito vindo da casa e encontrou o jovem já sem vida. A Polícia Militar foi acionada, confirmou a morte e o caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

Se você ou alguém que conhece está enfrentando sofrimento emocional ou pensamentos de suicídio, procure ajuda imediatamente. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio gratuito e sigiloso pelo telefone 188 e pelo site cvv.org.br. Em situações de risco iminente, acione o SAMU (192) ou a Polícia Militar (190).

CATEGORIAS:
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