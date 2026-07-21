Polícia Científica participa de capacitação em tiro promovida pelo SINPOF/MS

Iniciativa busca fortalecer a atuação técnica e a segurança durante os atendimentos periciais

Peritos criminais e médicos-legistas participaram da primeira edição de 2026 do Curso de Tiro promovido pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul (SINPOF/MS), realizado no estande do Clube de Caça Golden Boar, em Campo Grande. A capacitação teve como objetivo aperfeiçoar técnicas de manuseio de armas de fogo, reforçando a segurança e o preparo dos profissionais que atuam em ocorrências de alta complexidade.

Durante o treinamento, os participantes receberam orientações práticas sobre manutenção preventiva, porte, manuseio seguro e procedimentos de defesa aplicáveis à atividade pericial. Segundo o presidente do SINPOF/MS, Francisco Orlando de Almeida, a qualificação contínua é essencial para garantir uma atuação técnica, responsável e eficiente diante das situações enfrentadas no dia a dia.

A iniciativa integra o calendário permanente de capacitações da entidade, que já reuniu dezenas de policiais científicos em edições anteriores realizadas em diferentes municípios do Estado, fortalecendo a valorização e a atualização profissional da categoria.