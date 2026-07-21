Família faz novo apelo e cobra que caso Rafael não seja esquecido: “Não pode ser arquivado”

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Familiares pedem continuidade das investigações e afirmam que ainda existem dúvidas que precisam ser esclarecidas

A família de Rafael voltou a se manifestar publicamente em um emocionante apelo para que o caso não seja arquivado antes que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

Em um relato marcado pela emoção, os familiares afirmam que ainda convivem com a dor da perda e defendem que existem pontos que precisam ser aprofundados pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Segundo o depoimento, o principal pedido é para que o caso permaneça sendo tratado com prioridade e que todas as linhas de investigação sejam esgotadas antes de qualquer decisão definitiva.

“O que queremos é justiça e respostas. Não queremos que esse caso seja simplesmente esquecido.”

A família destaca que o sofrimento não terminou e que a falta de respostas aumenta ainda mais a angústia de quem convive diariamente com a ausência de Rafael.

Pedido é para que investigação continue

Durante o pronunciamento, a cobrança é para que o trabalho investigativo tenha continuidade, reunindo todas as provas possíveis, ouvindo testemunhas e analisando cada detalhe que ainda possa contribuir para esclarecer os fatos.

Os familiares reforçam que o objetivo não é fazer acusações precipitadas, mas garantir que nenhuma informação relevante deixe de ser analisada.

Clamor por justiça

O caso segue mobilizando pessoas próximas e membros da comunidade, que acompanham a situação e demonstram solidariedade à família.

Para os familiares, somente uma investigação completa poderá trazer respostas capazes de amenizar a dor causada pela perda.

Eles também fazem um apelo para que o assunto continue recebendo atenção da sociedade e dos órgãos competentes.

Família pede que caso não seja encerrado sem respostas

A manifestação termina com um pedido direto para que o processo não seja encerrado de forma prematura.

A expectativa da família é que todas as circunstâncias envolvendo a morte de Rafael sejam completamente esclarecidas, garantindo transparência, responsabilidade e justiça.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

LeBron trava calendário da NBA antes da nova temporada

Milton - 0
Adam Silver afirma que jogos de abertura e Natal dependem da escolha do maior pontuador da história da NBA A NBA aguarda a definição de...
Leia mais

Homem rouba sorvetes com facão em sorveteria no Nova Lima

Milton - 0
Ladrão usa facão para levar quatro potes de sorvete em comércio Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após roubar quatro potes de...
Leia mais

Lia Nogueira pede nomeação de 447 aprovados da Polícia Civil em MS

Milton - 0
Profissionais concluíram todas as etapas do concurso e podem ampliar o atendimento da segurança pública em MS A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao...
Leia mais

Cenoura registra queda de preços com avanço da colheita

Milton - 0
Recuperação da produção e boa qualidade das raízes favorecem o abastecimento do mercado Os preços da cenoura "suja" voltaram a cair em São Gotardo (MG),...
Leia mais