Família faz novo apelo e cobra que caso Rafael não seja esquecido: “Não pode ser arquivado”

Familiares pedem continuidade das investigações e afirmam que ainda existem dúvidas que precisam ser esclarecidas

A família de Rafael voltou a se manifestar publicamente em um emocionante apelo para que o caso não seja arquivado antes que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

Em um relato marcado pela emoção, os familiares afirmam que ainda convivem com a dor da perda e defendem que existem pontos que precisam ser aprofundados pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Segundo o depoimento, o principal pedido é para que o caso permaneça sendo tratado com prioridade e que todas as linhas de investigação sejam esgotadas antes de qualquer decisão definitiva.

“O que queremos é justiça e respostas. Não queremos que esse caso seja simplesmente esquecido.”

A família destaca que o sofrimento não terminou e que a falta de respostas aumenta ainda mais a angústia de quem convive diariamente com a ausência de Rafael.

Pedido é para que investigação continue

Durante o pronunciamento, a cobrança é para que o trabalho investigativo tenha continuidade, reunindo todas as provas possíveis, ouvindo testemunhas e analisando cada detalhe que ainda possa contribuir para esclarecer os fatos.

Os familiares reforçam que o objetivo não é fazer acusações precipitadas, mas garantir que nenhuma informação relevante deixe de ser analisada.

Clamor por justiça

O caso segue mobilizando pessoas próximas e membros da comunidade, que acompanham a situação e demonstram solidariedade à família.

Para os familiares, somente uma investigação completa poderá trazer respostas capazes de amenizar a dor causada pela perda.

Eles também fazem um apelo para que o assunto continue recebendo atenção da sociedade e dos órgãos competentes.

Família pede que caso não seja encerrado sem respostas

A manifestação termina com um pedido direto para que o processo não seja encerrado de forma prematura.

A expectativa da família é que todas as circunstâncias envolvendo a morte de Rafael sejam completamente esclarecidas, garantindo transparência, responsabilidade e justiça.