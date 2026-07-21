SINPRF/MS alerta sobre golpes e nega venda de rifas e publicidade

Entidade esclarece que não realiza arrecadações nem comercializa espaços publicitários

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Sindicato divulga nota pública para combater fraudes em seu nome

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS) divulgou uma nota pública para alertar a sociedade, seus filiados e parceiros sobre possíveis golpes praticados em nome da entidade. O comunicado esclarece que o sindicato não realiza venda de rifas, não comercializa espaços publicitários em revistas ou outros materiais e não apoia qualquer prática dessa natureza.

A diretoria destaca que todas as campanhas, convênios e projetos são divulgados exclusivamente pelos canais oficiais de comunicação, seguindo princípios de transparência, legalidade e responsabilidade. O SINPRF/MS orienta que qualquer pedido de doações, compra de rifas ou arrecadações em seu nome seja previamente confirmado junto à entidade. A nota também reafirma o compromisso do sindicato com a ética, a defesa dos policiais rodoviários federais e o respeito aos seus filiados e à sociedade.

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