SINPRF/MS alerta sobre golpes e nega venda de rifas e publicidade

Sindicato divulga nota pública para combater fraudes em seu nome

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS) divulgou uma nota pública para alertar a sociedade, seus filiados e parceiros sobre possíveis golpes praticados em nome da entidade. O comunicado esclarece que o sindicato não realiza venda de rifas, não comercializa espaços publicitários em revistas ou outros materiais e não apoia qualquer prática dessa natureza.

A diretoria destaca que todas as campanhas, convênios e projetos são divulgados exclusivamente pelos canais oficiais de comunicação, seguindo princípios de transparência, legalidade e responsabilidade. O SINPRF/MS orienta que qualquer pedido de doações, compra de rifas ou arrecadações em seu nome seja previamente confirmado junto à entidade. A nota também reafirma o compromisso do sindicato com a ética, a defesa dos policiais rodoviários federais e o respeito aos seus filiados e à sociedade.