Cenipa conclui investigação sobre queda da Voepass

Polícia Federal mantém investigação paralela sobre a tragédia ocorrida em Vinhedo

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiu a investigação sobre a queda do avião da Voepass que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP), em agosto de 2024. A Força Aérea Brasileira informou que o relatório final será apresentado em coletiva de imprensa na próxima quinta-feira (23), às 17h, em Brasília. Segundo a FAB, o documento tem caráter técnico e não define responsabilidades civis ou criminais, enquanto a Polícia Federal mantém um inquérito em fase final.

Relatório preliminar apontou que o acidente foi provocado por um conjunto de falhas envolvendo pilotos, a empresa e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O documento também destacou problemas recorrentes no sistema de degelo da aeronave, falhas na gestão de segurança da companhia e conversas informais da tripulação durante procedimentos críticos. Em relação à Anac, a apuração indica que a fiscalização não adotou medidas suficientes para reduzir os riscos identificados.

O ATR-72 caiu em 9 de agosto de 2024 durante voo entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP), após perder rapidamente altitude e atingir um condomínio residencial, sem deixar sobreviventes.