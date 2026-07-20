JARDIM: Primeira-dama Raquel Stragliotto visita o CEAMI e acompanha atendimento às gestantes de alto risco

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A primeira-dama Raquel Stragliotto visitou, na quinta-feira (16), o Centro Especializado em Assistência Materno-Infantil Ilza da Silva Farias (CEAMI). O objetivo foi conhecer detalhadamente a estrutura da unidade e o fluxo de atendimento oferecido às gestantes de alto risco de Jardim.

Durante a visita, Raquel acompanhou todo o percurso realizado pelas pacientes, desde o acolhimento até os atendimentos especializados. Conhecer de perto esse trabalho é fundamental para fortalecer as ações voltadas à saúde materno-infantil e garantir que as futuras mamães recebam um atendimento cada vez mais humanizado, seguro e de qualidade.

O CEAMI segue como referência no cuidado materno-infantil, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a saúde e o bem-estar das gestantes, dos bebês e das famílias jardinenses.

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