Zé Teixeira acelera obras estruturais nos municípios e assegura R$ 4 mi para MS

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) destinou R$ 4 milhões em investimentos prioritários para a saúde e a assistência social de 33 municípios de Mato Grosso do Sul nos primeiros seis meses de 2026. A injeção destes recursos soluciona necessidades urgentes de custeio nas unidades de atendimento e leva amparo imediato para a população. O parlamentar também assegurou a entrega de obras nos municípios por meio da articulação junto ao MS Ativo, principal programa municipalista do Governo do Estado, com mais de R$ 3 bilhões em execução.

A atuação consolida o desenvolvimento regional e atende diretamente as demandas das famílias e dos empresários e produtores do interior. “Encerramos mais um semestre do nosso mandato. É uma alegria muito grande, pois tem sido um ano muito produtivo. Andei o Estado, acompanhando o Governador Riedel em muitas entregas para as prefeituras que nós representamos. Resultado das reuniões que acompanhamos no MS Ativo”, avalia Zé Teixeira.

Em outra frente, os recursos endereçados por emendas mantêm as portas abertas de instituições essenciais para a sociedade. O projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros (FMB), ilustra o impacto real na vida das pessoas. “A emenda destinada pelo deputado Zé Teixeira promoverá a continuidade do atendimento de 180 pessoas idosas. Nós atuamos no serviço de convivência e fortalecimento de vinculo da pessoa idosa desde 2013”, explica Marcos Henrique Marques, diretor administrativo e vice-presidente do Conselho Curador da FMB.

A articulação direta de Zé Teixeira com o Governo do Estado também garantiu investimentos robustos na infraestrutura rodoviária, assegurando estradas seguras e o escoamento eficiente da produção. Neste semestre, o parlamentar comemorou a viabilização de obras estratégicas exigidas na Assembleia Legislativa, a exemplo da pavimentação da MS-489 (Naviraí) e da conclusão dos reparos na BR-376 (Ivinhema).

O trabalho firme de Zé Teixeira e sua interlocução próxima ao poder Executivo também impulsionou um pacote superior a R$ 100 milhões com o lançamento de novas licitações para modernizar as rodovias MS-379 (Laguna Carapã), MS-135 (Costa Rica) e MS-423 (Rio Verde), gerando desenvolvimento e conectando os municípios.

Trabalho Municipalista – A escuta ativa de prefeitos e lideranças municipais orienta a produtividade na Assembleia Legislativa. O parlamentar apresentou 180 proposições para sanar problemas viários, educacionais e de saúde pública, além de protocolar sete novos projetos. Oito propostas do mandato já se tornaram leis estaduais neste ano para fortalecer o trabalho de entidades assistenciais, reconhecer projetos culturais e garantir direitos. Um exemplo é a Lei 6.580/2026, que assegura a integridade de vigilantes patrimoniais e penaliza atos de intimidação, humilhação ou ofensa contra a categoria.

O período de recesso no Legislativo, contudo, não pausa as ações do mandato. “Eu fico feliz de estar contribuindo. Mas, ainda faltam seis meses para terminar 2026. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar atendendo como sempre. Meu gabinete e o meu escritório em Dourados estarão abertos para atender as demandas”, garante o deputado.

Com o gabinete funcionando normalmente e a agenda voltada para o fortalecimento da infraestrutura, do agronegócio e dos serviços públicos, o foco permanece nas entregas estruturais para os sul-mato-grossenses. “Vamos continuar trabalhando por esse Mato Grosso do Sul que nós amamos, onde nasceram meus filhos, meus netos e meus bisnetos. A coisa que eu mais gosto de fazer nesse mundo é trabalhar. Como homem público, tenho trabalhado para o desenvolvimento, o crescimento, melhores dias para o nosso povo, na educação, na saúde, na infraestrutura e nas áre