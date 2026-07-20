CARACOL: Feira de Ciências incentiva a consciência ambiental e o protagonismo dos estudantes.

Com o tema “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, a Feira de Ciências proporcionou aos estudantes um importante momento de aprendizado, pesquisa e conscientização sobre a preservação dos recursos naturais. O evento reuniu trabalhos desenvolvidos pelos alunos, que demonstraram criatividade e compromisso com temas ligados à proteção do meio ambiente.

Durante a feira, foram apresentados experimentos e projetos voltados à reciclagem, economia de água, reutilização de materiais, preservação da fauna e da flora, evidenciando que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos na construção de um futuro mais sustentável. As atividades despertaram o interesse pela ciência e fortaleceram a educação ambiental entre os participantes.

Além de estimular a curiosidade científica, a Feira de Ciências promoveu a troca de conhecimentos e mostrou aos alunos como a ciência está presente no cotidiano. Cada apresentação refletiu dedicação, pesquisa, trabalho em equipe e o empenho de estudantes e professores na construção de uma aprendizagem significativa.

A iniciativa reforça o compromisso da educação municipal com a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Que a experiência vivenciada durante a feira inspire nossos estudantes a continuarem pesquisando, inovando e adotando atitudes que contribuam para a preservação do meio ambiente, lembrando que grandes transformações começam com pequenas ações.