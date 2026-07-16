Senado anuncia esforço concentrado antes das eleições de outubro

Sessões concentradas devem priorizar matérias pendentes e vetos que bloqueiam a pauta

O Senado realizará duas semanas de esforço concentrado após o recesso parlamentar, com atividades previstas para agosto e setembro. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, durante sessão no Plenário nesta quarta-feira (15). As mobilizações ocorrerão entre os dias 10 e 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro, em datas alinhadas com a Câmara dos Deputados. A medida busca garantir que propostas aprovadas pelo Congresso avancem de forma conjunta entre as duas Casas.

Entre os temas pendentes está a PEC 221/2019, que propõe o fim da escala de trabalho 6×1, além da análise de 57 vetos presidenciais, sendo 49 deles com impacto direto na pauta de votações. O esforço concentrado será realizado após o recesso parlamentar, que suspende as atividades do Congresso entre 18 e 31 de julho e também de 23 de dezembro a 1º de fevereiro.