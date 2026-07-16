Lia Nogueira pede apoio federal para nova UPA em Dourados

Saúde de Dourados enfrenta superlotação e cobra nova estrutura

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Lia Nogueira articula com bancada de MS no Congresso a implantação de uma segunda Unidade de Pronto Atendimento 24 horas

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou apoio dos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul para viabilizar recursos destinados à construção de uma nova UPA 24 horas em Dourados. A iniciativa busca enfrentar a superlotação da única unidade em funcionamento, que atende moradores do município e pacientes de diversas cidades da região sul do Estado.

Segundo a parlamentar, a estrutura atual não acompanha o crescimento de Dourados, que se consolidou como polo regional de saúde e possui mais de 264 mil habitantes. Lia destaca que a nova unidade poderá reduzir o tempo de espera, melhorar o fluxo de atendimento e garantir melhores condições aos profissionais do SUS.

A deputada afirma que a segunda UPA representa um avanço necessário para oferecer um serviço mais rápido, eficiente e humanizado à população. O pedido encaminhado à bancada federal busca incluir a obra entre as prioridades de investimentos da União para fortalecer a saúde pública do município e da macrorregião.

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