Patinete elétrico é encontrado abandonado no Danúbio Azul

Equipamento de sistema compartilhado é localizado fora da área permitida

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução, Campo Grande Mil Grau

JET Brasil apura caso de patinete deixado em bairro da Capital

Um patinete elétrico do sistema compartilhado de mobilidade foi encontrado abandonado na manhã desta quinta-feira (16), no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. O equipamento estava fora da área autorizada para circulação e foi localizado por um morador que registrou a situação antes de seguir para o trabalho.

Segundo Marcelo Moraes, responsável pelo flagrante, o patinete aparentava ter sido deixado no local durante a noite. “Provavelmente dormiu ali”, afirmou. A empresa JET Brasil, que opera o serviço, informou que os veículos devem ser utilizados apenas dentro das regiões indicadas pelo aplicativo.

O sistema de patinetes elétricos começou a funcionar em fase de testes na Capital no dia 7 de julho, com 400 equipamentos distribuídos em áreas como Centro, Jardim dos Estados, Vila dos Polonês e trechos do Parque Ecológico do Sóter. A prefeitura informou que vai apurar o caso.

A devolução dos patinetes deve ocorrer nos pontos indicados pelo aplicativo, sem bloquear calçadas, rampas de acessibilidade ou acessos de veículos. Desde o início da operação, acidentes e casos de uso inadequado dos equipamentos já foram registrados.

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