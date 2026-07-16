Patinete elétrico é encontrado abandonado no Danúbio Azul

JET Brasil apura caso de patinete deixado em bairro da Capital

Um patinete elétrico do sistema compartilhado de mobilidade foi encontrado abandonado na manhã desta quinta-feira (16), no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. O equipamento estava fora da área autorizada para circulação e foi localizado por um morador que registrou a situação antes de seguir para o trabalho.

Segundo Marcelo Moraes, responsável pelo flagrante, o patinete aparentava ter sido deixado no local durante a noite. “Provavelmente dormiu ali”, afirmou. A empresa JET Brasil, que opera o serviço, informou que os veículos devem ser utilizados apenas dentro das regiões indicadas pelo aplicativo.

O sistema de patinetes elétricos começou a funcionar em fase de testes na Capital no dia 7 de julho, com 400 equipamentos distribuídos em áreas como Centro, Jardim dos Estados, Vila dos Polonês e trechos do Parque Ecológico do Sóter. A prefeitura informou que vai apurar o caso.

A devolução dos patinetes deve ocorrer nos pontos indicados pelo aplicativo, sem bloquear calçadas, rampas de acessibilidade ou acessos de veículos. Desde o início da operação, acidentes e casos de uso inadequado dos equipamentos já foram registrados.