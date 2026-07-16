Brasil cria Dia Nacional da Capoeira em homenagem à cultura brasileira

Prática criada por africanos escravizados reúne luta, dança, música e resistência cultural desde o século 18

O Brasil passou a contar com o Dia Nacional da Capoeira, celebrado anualmente em 15 de julho, após a sanção da Lei 15.469 pela Presidência da República. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e oficializa uma data dedicada à valorização de uma das principais expressões culturais do país.

A nova legislação teve origem no Projeto de Lei da Câmara (PLC 17/2014) e foi relatada no Senado pelo ex-senador Anibal Diniz. Segundo o relator, a criação da data reforça a importância da capoeira como símbolo da identidade cultural brasileira e de sua diversidade regional.

Desenvolvida no Brasil a partir do século 18 por africanos escravizados, a capoeira combina elementos de luta, dança, música e manifestação cultural. A prática surgiu como forma de resistência física e cultural durante o período da escravidão e, ao longo dos anos, conquistou reconhecimento nacional e internacional.

A escolha do dia 15 de julho está ligada ao registro da capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A data substituiu a proposta inicial de 20 de novembro, que coincidiria com o Dia da Consciência Negra, para destacar diretamente o reconhecimento oficial da manifestação.