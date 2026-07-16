Idosa passa por cirurgia no joelho e morre dias depois por infecção em Campo Grande

Uma idosa de 79 anos morreu após dar entrada no Hospital El Kadri, em Campo Grande, por infecção no joelho. O falecimento aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15).

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa havia passado por uma cirurgia no joelho esquerdo após sofrer uma fratura. Segundo o genro da vítima, após a cirurgia, ela recebeu alta e foi para casa, porém retornou a procurar atendimento médico, em outro hospital, após três dias depois, com um quadro de infecção.

A vítima faleceu após alguns dias de internação. O caso foi registrado como morte por fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol de Campo Grande e segue em investigação.