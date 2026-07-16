Idosa passa por cirurgia no joelho e morre dias depois por infecção em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma idosa de 79 anos morreu após dar entrada no Hospital El Kadri, em Campo Grande, por infecção no joelho. O falecimento aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15). 

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa havia passado por uma cirurgia no joelho esquerdo após sofrer uma fratura. Segundo o genro da vítima, após a cirurgia, ela recebeu alta e foi para casa, porém retornou a procurar atendimento  médico, em outro hospital, após três dias depois, com um quadro de infecção. 

A vítima faleceu após alguns dias de internação. O caso foi registrado como morte por fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol de Campo Grande e segue em investigação. 

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