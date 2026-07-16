As Dez Mais

Quinta, 16 de julho de 2026

Dia do Comerciante.

Começa hoje a Festa do Aniversário de Miranda!

Manchetes do Correio do Estado:

-OPERAÇÃO GUTENBERG: Esquema de corrupção de MS pode ter chegado a outros estados…

-Políticos do Estado são citados na Operação Gutenberg…

-Após 4 anos, Brasil e Paraguai se unem pela ponte da Rota Bioceânica…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Tem muita gente pão com ovo por ai se achando um Bic Mack”

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. A dublê de rica Rayane, que vivia de ‘brechós em brechós’ passou -de uma hora pra outra- a se exibir na internet como se fosse milionária, mas era “laranja” no esquema dos livros inservíveis…

2ª)

Nas redes sociais as notícias dizem que “La Paroschi” experimentou cadeia na época do seu marido envolvido com a ‘Lava Jato’. Gostou da brincadeira e repetiu a dose. Presa novamente o que bem demonstra que ‘o lobo perde o pelo, mas não perde o costume’.

3ª)

As ‘viúvas’ do Bernal tentaram – sem sucesso- culpar o judiciário por não lhe conceder ‘prisão domiciliar’. Uma tentativa ‘calhorda’ de querer achar algum culpado por não favorecer o criminoso. As “viúvas’ continuam chorando lágrimas de crocodilos…

4ª)

A pergunta que não quer calar: Por quê, dois vereadores da Câmara Municipal de Aquidauana se insurgiram contra o atual presidente, publicaram seus posicionamentos nas redes sociais e – de repente- apagaram seus posts?…

5ª)

Quem vazou – e porque deixaram vazar- nomes de pessoas respeitáveis do governo e do mundo político como ‘envolvidos’ na Operação Gutenberg? Qual interesse desse tipo de polêmica no início de uma campanha política? E qual credibilidade tem esses malandros que engambelaram todo mundo?… Eu só queria entender!

6ª)

Escândalo político é assim mesmo. Dizem que já tem ‘outro’ borbulhando ‘pelaí’ que vai fazer muita gente se abraçar à Medalha de São Bento para afastar as cobras. Quem viu me contou que tem gente dormindo na base do Lexotan porque “essa” vai pegar alguns com ‘calcinhas curtas’…

7ª)

Vereadores de Terenos montaram uma “quadrilha” para a festa julhina e separaram o local em ‘brega’ e ‘chique’. Chique era quem comprava mesa a 200 reais. Veio um pé-de-vento seguido de aguaceiro e destruiu o local. Dizem que foi intervenção divina…

8ª)

O desembargador Jonas Hass Silva Junior, do TJMS, negou o pedido de liminar impetrado pela defesa do ex-deputado Neno Razuk, mantendo a ‘prisão preventiva’ decretada. Com isso Neno continuará foragido e impossibilitado em participar da convenção do Pl, onde oficializaria sua candidatura a Federal.

9ª)

Mansos como porcos de estimação, os bandidos que instituíram a troca de vagas na saúde por compra de livros inservíveis já estavam vendendo franquias para: Bahia, Mato Grosso, Pará e Pernambuco. Veio o GAECO e… záz!. Acabou a festa.

10ª)

De janeiro a este mês em MS, 6.635 pessoas foram ‘enganadas’ por estelionatários. A cada duas horas ‘três’ caem nos contos dos espertalhões. Ontem uma senhora perdeu um dinheirão. Só descobriu que foi encanada quando suas orelhas começaram a crescer…

Chicotadas do dia!

A politicalha rasteira resolveu atacar o Hospital do Câncer Alfredo Abrão ‘de graça’; aliás: estão fazendo isso porque a diretora-presidente é cunhada da prefeita. Essa politicalha destrutiva, rasteira, mentirosa, é um tipo de maldição política que insiste em existir nesta Capital dos políticos decadentes. Merecem nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Yara Lamers; Mário Márcio de Carvalho; Milton Stein; Eliel Vareiro; Eduardo Beluzzo; Valdir Francisco Guerra; Márcio Vargas; Dra. Christine Maymone; Carmem Aguero; ia Patrícia Camposano Castilho e Osmary Tavano Macari.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

Parabéns ao casal Londres Machado e D. Ilda: 60 anos de feliz matrimônio. Comemoram ‘bodas de diamante’; Pessoal da Juliano Varela: nossa querida Malu; Despedidas aos amigos e admiradores do jornalista e apresentador de televisão Renato Machado, aos 83 anos; Nossa querida Vaviene Caetano: da ‘Aliança Toyota Só Hillux’, e Andréia Zanelato, da Casa da Esteticista.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.