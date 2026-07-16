Coronel David reforça pedido por nomeações na Polícia Civil em 2027

Novos investigadores e escrivães serão nomeados no início do próximo ano

O deputado estadual Coronel David (PL) se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PP) para tratar da nomeação dos investigadores e escrivães aprovados no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O encontro contou com representantes do governo, da segurança pública, do sindicato da categoria e da comissão de aprovados.

Durante a reunião, o governador informou que as nomeações dos novos policiais civis serão realizadas no início de 2027. Segundo o Estado, a medida segue as regras previstas na legislação eleitoral e na Constituição Estadual, que restringem determinados atos administrativos nos 180 dias anteriores ao fim do mandato.

Coronel David destacou que a entrada dos novos servidores é importante para recompor o efetivo da Polícia Civil, fortalecer as investigações e ampliar o atendimento à população. Para o parlamentar, o reforço na estrutura da corporação contribui para o combate à criminalidade em todas as regiões do Estado.

Em junho deste ano, 447 novos policiais civis concluíram o Curso de Formação Policial na Academia de Polícia Civil (Acadepol). A turma foi formada por 330 investigadores e 117 escrivães, com o concurso homologado após a conclusão da etapa de formação.