Técnico do HRMS é preso por suspeita de estupro em UTI

Servidor com 15 anos de atuação no hospital é investigado por violência sexual

Milton
Publicado por Milton
Foto: Madu Livramento

Técnico concursado desde 2011 foi afastado pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul após denúncia de paciente

O técnico de enfermagem de 52 anos, que atua há 15 anos no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e ocupa cargo de diretor sindical, foi preso temporariamente após ser acusado de estuprar uma paciente internada na UTI. Segundo a denúncia, a mulher, de 27 anos, teria acordado durante o ato de violência sexual e relatado o caso após o ocorrido.

O Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul (Sintss-MS) divulgou nota afirmando que o servidor é concursado desde 2011 e que não havia registros anteriores que desabonassem sua conduta profissional. A entidade, porém, destacou que o caso é grave e defendeu uma investigação rigorosa e imparcial.

O HRMS informou que instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos e afastou oficialmente o técnico das atividades. A investigação é conduzida pelas autoridades competentes, enquanto a defesa do acusado afirma ter recebido a prisão com surpresa e pretende recorrer da decisão.

A família da paciente questiona a possibilidade de outros casos não denunciados e afirma que a vítima estava em situação de fragilidade devido a complicações na gravidez e no pós-parto. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

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