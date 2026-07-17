Premiado “Vital – O Musical dos Paralamas” chega a Campo Grande; ingressos já estão à venda

Espetáculo que celebra os mais de 40 anos de amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone será apresentado nos dias 6 e 7 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, reunindo mais de 30 clássicos da banda

Há bandas que fazem sucesso. Outras atravessam gerações. E existem aquelas que se tornam parte da memória afetiva de um país. É nesse lugar que vivem os Paralamas do Sucesso.

Depois de temporadas consagradas no Rio de Janeiro e em São Paulo e de percorrer diversas cidades brasileiras, o premiado “Vital – O Musical dos Paralamas” desembarca em Campo Grande para duas apresentações, nos dias 6 e 7 de agosto (quinta e sexta-feira), sempre às 20h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/121659/d/389890), com valores entre R$ 25 e R$ 180, conforme o setor e a modalidade escolhida.

Uma história de amizade

Com direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha, o espetáculo vai além da trajetória de uma das maiores bandas da música brasileira. A montagem coloca em cena a amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, relação que sustenta os Paralamas do Sucesso há mais de quatro décadas.

Ao longo de cerca de 1h50 de espetáculo, o público revisita mais de 30 sucessos que marcaram diferentes gerações, entre eles “Vital e sua moto”, “Alagados”, “Meu Erro”, “Óculos” e “Lanterna dos Afogados”, em uma narrativa emocionante sobre música, memória e companheirismo.

Idealizado pelos produtores Gustavo Nunes e Marcelo Pires, “Vital” foi desenvolvido com o acompanhamento da própria banda, que participou do processo desde a concepção da ideia até a escolha do elenco principal.

Vencedor do Prêmio APTR de Melhor Produção em Teatro Musical, o espetáculo também acumula indicações aos prêmios Shell, Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital, se consolidando como um dos principais musicais brasileiros dos últimos anos.

A produção é realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apresentação do Ministério da Cultura e Caixa Vida e Previdência.

Ingressos e informações

Há opções de meia-entrada; ingresso solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível no acesso ao espetáculo, e 40% de desconto para clientes Caixa Vida e Previdência, por meio de validação de código promocional.

O espetáculo tem classificação indicativa de 12 anos. Crianças de até 2 anos podem assistir no colo do responsável sem necessidade de ingresso. Após o início da apresentação, a entrada poderá não ser permitida, conforme as normas da produção.

Serviço

Vital – O Musical dos Paralamas

Dias: 6 e 7 de agosto (quinta e sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Parque dos Poderes

Duração: 1h50

Classificação: 12 anos

Ingressos: de R$ 25 a R$ 180, à venda pelo Sympla.