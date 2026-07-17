Quinto suspeito é preso por morte no Inferninho

DHPP conclui captura de todos os envolvidos no caso

Milton
Publicado por Milton
Foto: Leonardo de França

Homem foi encontrado morto com sinais de violência

Joaquim Barbosa de Lima, conhecido como “Juninho”, foi preso nesta sexta-feira (17) suspeito de envolvimento na morte de Guilherme Carlos Canozi, de 29 anos, encontrado morto na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande. O homem era o quinto investigado pelo homicídio e estava foragido após outros quatro suspeitos serem presos.

A prisão ocorreu após a divulgação da foto do suspeito pela DHPP. Segundo a investigação, a vítima foi mantida em cárcere antes do crime, e a polícia identificou o veículo utilizado na ação e os envolvidos no transporte até o local onde o corpo foi encontrado.

Guilherme apresentava sinais de violência, com cortes nas mãos e marcas no pescoço. Todos os cinco investigados foram indiciados por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. O corpo foi localizado por um grupo que praticava rapel na cachoeira no dia 22 de março.

FOTO: PCMS
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