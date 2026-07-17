MS terá rajadas intensas de vento e alerta segue até domingo

Alerta segue até domingo (19), com recomendações para evitar acidentes e prejuízos

Mato Grosso do Sul está sob alerta para ventos intensos a partir desta sexta-feira (17), conforme previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As rajadas devem variar entre 50 km/h e 70 km/h, podendo ultrapassar 80 km/h em pontos das regiões oeste, sudoeste, centro-sul, sul e sudeste do Estado.

Apesar da previsão de ventos fortes, não há expectativa de tempestades, chuvas intensas ou queda de raios. O fenômeno pode provocar a queda de galhos, árvores e objetos, com risco de danos à infraestrutura e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Energisa-MS orienta a população a evitar locais próximos a árvores e redes elétricas durante as rajadas, além de recolher materiais que possam ser carregados pelo vento, como telhas, placas e antenas. Em caso de fios rompidos ou árvores sobre a rede, a recomendação é manter distância e acionar a concessionária.

A empresa informou que mantém equipes preparadas para atender possíveis ocorrências e reforçou que a segurança deve ser prioridade durante o período de instabilidade. O alerta permanece válido até domingo (19), com atendimento disponível pelo aplicativo Energisa On, WhatsApp Gisa, agência digital e telefone 0800 722 7272.