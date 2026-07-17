Corinthians exibe pela 1ª vez propaganda de APP de acompanhantes no uniforme

Putar*a no futebol!! Depois das casas de apostas dominarem as transmissões de partidas de futebol, inclusive utilizando jogadores e namoradas de jogadores para fazer propaganda de jogos de azar, agora chegou a vez do Corinthians futebol clube inovar e exibir em suas camisas um patrocinador nada convencional: um aplicativo de acompanhantes. Isso mesmo, uma plataforma de conteúdo erótico. A Fatal Fans, é a nova plataforma de conteúdo adulto por assinatura pertencente à Atlas Technologies, o mesmo grupo controlador da Fatal Model (conhecido site de anúncios para acompanhantes).

O nome da Fatal Fans já começou a aparecer nos uniformes oficiais do Corinthians desde o início desse mês de julho. Estreou pela primeira vez no Uniforme do Futsal Feminino no dia 10 de julho, estampada na barra inferior da camisa, e no dia 12 de julho estampada na altura da coxa esquerda do calção, no uniforme do time de futebol masculino. O acordo garante R$ 22 milhões fixos ao clube até dezembro de 2027. O montante pode chegar a R$ 31 milhões caso metas contratuais sejam batidas ou ocorra a extensão do vínculo, mas divide opiniões.

Apesar de cláusulas que proíbem a erotização (a empresa não pode vincular a imagem do clube ou de seus atletas a conteúdos eróticos ou de apelo sexual) e vetar a exibição da marca nos uniformes ou propriedades das equipes de categoria de base, o patrocínio da Fatal Fans dividiu profundamente opiniões, impactando a imagem institucional do Corinthians ao gerar atritos éticos e mercadológicos, ao mesmo tempo em que trouxe alívio financeiro imediato. Ativistas e parte da torcida criticaram duramente o acordo, apontando uma contradição direta com o principal projeto social do clube contra o machismo o “Respeita as minas”. Argumenta-se que associar a marca ao mercado adulto relativiza a imagem de valorização das mulheres mantida pelo clube.

Já especialistas em marketing esportivo, como Amir Somoggi da consultoria Sports Value, apontam que o Corinthians passa uma imagem de “topar tudo por dinheiro” e que “o clube, asfixiado por dívidas da Neo Química Arena, acabou priorizando o caixa em detrimento do peso de sua reputação histórica”. O segmento adulto (assim como o de apostas) sofre forte rejeição no meio corporativo tradicional. A associação com a Fatal Fans pode afastar grandes empresas multinacionais familiares ou marcas focadas no público infantil que, por questões de compliance e valores institucionais, evitam dividir espaço de publicidade com produtos eróticos.