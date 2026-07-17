Arquiteto Leonardo Scardini morre aos 48 anos após infarto em Campo Grande

Leonardo Scardini deixa legado na arquitetura e no serviço público

O arquiteto Leonardo Scardini, de 48 anos, morreu nesta sexta-feira (17), em Campo Grande, após sofrer um infarto. Natural da Capital sul-mato-grossense, ele nasceu em 13 de junho de 1978 e construiu uma trajetória profissional ligada à arquitetura, infraestrutura e gestão pública.

Além da atuação como arquiteto, Scardini também trabalhou como assessor parlamentar, participando de atividades relacionadas a obras e políticas públicas. O profissional era reconhecido pelo envolvimento em projetos e ações voltadas ao desenvolvimento urbano.

Filho de Ana Lucia Rolim Scardini e Carlos Scardini Neto, Leonardo deixa dois filhos. A morte causou comoção entre familiares, amigos e colegas que acompanharam sua carreira e contribuição para Campo Grande.