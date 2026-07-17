Bellingham rompe silêncio após queda da Inglaterra na Copa

Bellingham publica poema de motorista e emociona torcida inglesa



Um dia após a eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo, Jude Bellingham usou as redes sociais para agradecer o apoio dos torcedores e falar sobre a derrota para a Argentina. O meia afirmou que teve dificuldade para encontrar as palavras certas após a queda e compartilhou uma mensagem escrita pelo motorista da seleção durante a passagem pelo Kansas.

O jogador destacou a importância da união da equipe e da torcida, afirmando que o apoio recebido não pode acabar com o fim da campanha. Bellingham foi um dos principais nomes da Inglaterra no Mundial, com seis gols marcados até as semifinais, quando a seleção foi derrotada pela Argentina por 2 a 1.

A mensagem publicada pelo atleta traz uma reflexão sobre força, disciplina, superação e trabalho coletivo. O poema enviado pelo motorista reforça que a verdadeira vitória está no controle da mente, na persistência e na capacidade de enfrentar desafios.

Poema de motorista da Inglaterra para a seleção na Copa do Mundo — Foto: Reprodução

Poema compartilhado por Bellingham:

A disputa não é apenas com o inimigo,

O verdadeiro campo é o eu desconhecido.

Antes que um passe seja desferido com graça,

O coração deve primeiro ter vencido a sua corrida.

Pois a força é mais do que velocidade de arrancada,

Ou fixar firmemente cada chuteira.

Ela vive dentro da vontade de ferro,

De escalar novamente a colina mais íngreme.

O corpo cansa. Os pulmões ficam sufocados.

As pernas ficam pesadas na luta.

Contudo, mentes firmes recusam a retirada,

Elas arrastam os cansados de volta aos seus pés.

A resistência é uma amiga fiel,

Ela caminha ao seu lado até o fim.

Enquanto outros cedem ao comando da dor,

Ela sussurra baixinho: “Mantenha-se firme.”

A mente astuta supera os fortes

Que correm com fúria o dia todo.

Um passe paciente, um ritmo compassado,

Sempre vencerá a pressa imprudente.

O gavião pode ver o campo de cima,

O leão vence através do amor firme

Por cada movimento, cada corrida

Onde muitas mentes se tornam apenas uma.

Pois táticas não são truques ocultos,

Mas sabedoria afiada no campo.

Saber quando pressionar serve ao propósito do dia

E quando a contenção se torna o caminho.

A tempestade pode rugir. A multidão pode gritar.

O placar pode se recusar a subir.

Contudo, nenhum desses comanda a alma

Cujo propósito governa cada objetivo.

Nenhum árbitro pode roubar a sua escolha,

Nenhum canto hostil pode abafar a sua voz.

O mundo pode tremer, a noite pode arder,

A sua resposta molda a reviravolta final.

A Inglaterra vestia Três Leões brilhantes,

Não perseguindo a luz fugaz da glória.

Em vez disso, buscavam um prêmio mais nobre,

Dominar a si mesmos diante dos olhos dos homens.

Eles confiaram em pés que anos haviam treinado,

Confiaram em mentes que a calma havia conquistado.

Confiaram em corações que não se curvariam,

Embora cada minuto se aproximasse do fim.

Uma jogada perfeita,

Um passe altruísta,

Um momento nascido de incontáveis tarefas.

A rede cedeu,

A multidão se levantou,

O trovão ecoou entre amigos e rivais.

A vitória pertence àqueles

Que dominam a si mesmos antes dos golpes,

E, por isso, ganharam um nome maior

Do que aqueles que meramente jogam o jogo.

O apito soou,

A disputa terminou,

O trabalho dos Três Leões havia vencido.

A vitória agora era o placar

erguendo o ouro para sempre

Mas o maior triunfo, claro de se ver,

foi o silencioso domínio de si mesmo.

Pois os troféus perdem o brilho

E as multidões silenciavam

O próprio tempo dura mais que toda a habilidade.

Mas aqueles que governam tanto o coração quanto a mente

Deixam o medo e a dúvida bem para trás

Então caminhe pela antiga estrada do Leão

Carregue com calma cada fardo

Enfrente cada provação firme e verdadeiro

Deixe a disciplina ser a força em você

Pois a fortuna não favorece os barulhentos,

Nem sempre coroa a maior multidão.

Ela costuma caminhar ao lado daquele

Cuja batalha mais difícil foi vencida

Não no campo sob as luzes

Mas lá no fundo, através de noites sem dormir

E quando o apito final cantar

E a vitória erguer suas asas de ouro

O rugido mais verdadeiro ainda será ouvido

Uma alma fortalecida, uma alma segura.