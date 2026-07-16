Mulher foge de tentativa de feminicídio em MS

Suspeito foi encontrado escondido em uma construção durante ação da PM e da DAM

A Polícia Militar prendeu, na tarde de quarta-feira (15), um homem de 37 anos suspeito de tentar matar a companheira, também de 37 anos, na Vila Operária, em Nova Andradina. Segundo as investigações, ele teria sofrido um surto e atacado a vítima enquanto ela dormia, usando uma chave de roda do tipo “L” e desferindo diversos golpes na cabeça.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu escapar pela janela do apartamento e pedir ajuda em uma tabacaria próxima, onde testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Regional. Após o crime, a Polícia Militar realizou buscas, enquanto a Polícia Científica fez a perícia e a Delegacia de Atendimento à Mulher iniciou as investigações.

Durante a tarde, equipes da PM e da DAM localizaram o suspeito escondido em uma construção próxima a uma igreja, no Residencial Portal do Parque. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.