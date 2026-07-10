Dr. Victor Rocha fiscaliza implantação de leitos pediátricos e acompanha ampliação do Hospital Alfredo Abrão

O vereador e presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha, realizou, na manhã desta quinta-feira (09), uma visita de fiscalização ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão para acompanhar a implantação dos novos leitos clínicos pediátricos viabilizados por meio de convênio com a Prefeitura de Campo Grande e vistoriar o andamento das obras de expansão da instituição, referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul.

A fiscalização teve como objetivo acompanhar a aplicação dos recursos públicos e a execução do convênio que prevê um investimento de R$ 10 milhões, pagos em 12 parcelas de aproximadamente R$ 800 mil, para a implantação de 24 leitos clínicos pediátricos. A iniciativa busca enfrentar um dos maiores desafios da saúde pública da Capital: a escassez de vagas para internação infantil.

Nos últimos anos, muitas crianças permaneceram por vários dias — e, em alguns casos, por mais de uma semana — nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) aguardando uma vaga para internação hospitalar. Com a implantação desses novos leitos, a expectativa é desafogar a rede de urgência e emergência, garantindo mais rapidez, segurança e dignidade no atendimento às crianças.

“Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos é uma das principais responsabilidades do nosso mandato. Estamos acompanhando de perto para garantir que esse investimento realmente se transforme em atendimento digno para as crianças e mais tranquilidade para as famílias que dependem do SUS”, destacou Dr. Victor Rocha.

Durante a visita, o vereador também acompanhou o maior projeto de ampliação da história do Hospital Alfredo Abrão. A nova estrutura contará com um centro cirúrgico com oito salas, sala de recuperação anestésica e Central de Material e Esterilização (CME); uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 20 leitos adultos; três novos andares de internação com 96 leitos para adultos; uma ala de internação pediátrica com 22 leitos e cinco quartos de isolamento; além de uma ala exclusiva para a oncopediatria, equipada com consultórios, espaço para quimioterapia, brinquedoteca e fisioterapia.

Outro destaque da fiscalização foi o novo bunker que receberá um moderno acelerador linear de radioterapia. Segundo a presidente do Hospital Alfredo Abrão, Sueli Lopes, uma equipe técnica de Londres será responsável pela instalação do equipamento. A nova tecnologia permitirá tratamentos mais precisos e eficientes, possibilitando que pacientes que atualmente precisam realizar cerca de 30 sessões de radioterapia possam concluir o tratamento em apenas 10 sessões, em casos específicos, reduzindo o tempo de tratamento e proporcionando mais conforto e qualidade de vida.

O parlamentar também conheceu os indicadores de produção da instituição. Somente em 2025, o Hospital Alfredo Abrão realizou 230.497 procedimentos, entre eles 66.018 consultas e atendimentos, 83.583 exames laboratoriais, 30.839 exames de imagem, 16.922 sessões de quimioterapia, 7.771 sessões de radioterapia, 2.160 cirurgias, 1.540 internações e 465 internações em UTI, consolidando-se como uma das principais referências em oncologia do Centro-Oeste.

Desde 2013, quando exerceu o cargo de secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Dr. Victor Rocha acompanha de perto o trabalho desenvolvido pelo Hospital Alfredo Abrão. Para o vereador, a transformação da instituição ao longo da última década demonstra como investimentos, gestão eficiente e inovação podem fortalecer o Sistema Único de Saúde.

“Acompanho o Alfredo Abrão há mais de dez anos e posso afirmar que a transformação foi extraordinária. Hoje, é um hospital do SUS com estrutura, tecnologia e qualidade que se equiparam às de muitos hospitais particulares. É uma instituição que atende mais de 70% dos pacientes oncológicos de Mato Grosso do Sul e se consolidou como referência pelo atendimento humanizado, pela excelência técnica e pelos resultados alcançados.”

Segundo Dr. Victor Rocha, a nova parceria com a Prefeitura representa um marco importante para a saúde pública de Campo Grande, pois amplia a atuação do hospital para além da oncologia.

“Além de continuar sendo referência no tratamento do câncer, o Hospital Alfredo Abrão agora passa a contribuir diretamente com a pediatria clínica de Campo Grande. Esses 24 novos leitos vão ajudar a desafogar a falta de vagas no SUS, reduzindo o tempo que muitas crianças permanecem nas UPAs aguardando uma internação. É uma solução concreta para um problema histórico da nossa cidade e um ganho para toda a rede pública de saúde.”

Presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha reafirmou que continuará acompanhando de perto a implantação dos novos leitos, o andamento das obras e a correta aplicação dos recursos públicos.

“Fiscalizar é garantir que cada investimento se transforme em atendimento de qualidade para a população. Investir em estrutura, tecnologia e novos leitos significa salvar vidas. O Hospital Alfredo Abrão é um patrimônio da saúde de Mato Grosso do Sul e seguiremos acompanhando cada etapa dessa expansão para que os benefícios cheguem a quem mais precisa.”

A visita reforça o compromisso do mandato com a fiscalização dos investimentos públicos e com o fortalecimento da rede de saúde, acompanhando iniciativas que ampliam a capacidade hospitalar, incorporam novas tecnologias e garantem um atendimento cada vez mais eficiente, humanizado e resolutivo para a população de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul.