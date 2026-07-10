PARANAÍBA: UEMS e secretaria de agricultura e pecuária discutem projeto de inovação para fortalecer o desenvolvimento rural.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, realizou uma reunião técnica com o professor e pesquisador Dr. Renato Lustosa Sobrinho, do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PGAC) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). O encontro teve como objetivo apresentar o projeto de extensão “Território Vivo” e demonstrar as primeiras funcionalidades de um aplicativo desenvolvido com inteligência artificial para apoiar os produtores rurais.

O projeto busca aproximar a universidade das comunidades rurais, promovendo ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, à inovação e à transferência de conhecimento para o campo. A iniciativa pretende levar soluções tecnológicas que contribuam para o fortalecimento da produção agropecuária e para a melhoria da qualidade de vida no meio rural.

Durante a reunião, também foi apresentada uma versão inicial do aplicativo, que utiliza recursos de inteligência artificial para oferecer suporte aos produtores rurais. A ferramenta está sendo desenvolvida para facilitar o acesso a informações técnicas, auxiliar na tomada de decisões e contribuir para uma gestão mais eficiente das propriedades.

A parceria entre a UEMS e a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária reforça o compromisso com a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento do setor agropecuário, aproximando a tecnologia da realidade dos produtores e fortalecendo Paranaíba como referência em iniciativas voltadas ao desenvolvimento rural.

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