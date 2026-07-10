Ponte Bioceânica entra na reta final e destaca articulação de Rose Modesto no projeto

Obra entre Brasil e Paraguai supera 90% de conclusão e amplia expectativas para MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ponte promete fortalecer comércio exterior, investimentos e desenvolvimento regional

A Ponte Internacional da Rota Bioceânica, entre Brasil e Paraguai, entrou na fase final de construção com mais de 90% das obras concluídas. O projeto é considerado estratégico para a integração logística da América do Sul e deve transformar a economia de Mato Grosso do Sul.

Durante sua atuação como vice-governadora, Rose Modesto participou de articulações institucionais para defender a implantação da obra. Em 2017, representou o Estado em debates sobre o Corredor Bioceânico e destacou a importância da ponte para ampliar a competitividade regional.

Em 2018, Rose acompanhou a assinatura do acordo entre Brasil e Paraguai que autorizou a construção da estrutura. Segundo ela, a Rota Bioceânica representa um avanço para reduzir distâncias comerciais, fortalecer exportações e criar novas oportunidades.

Com 1.294 metros de extensão, a ponte será uma das principais conexões do corredor internacional que ligará o Brasil aos portos do Chile. A expectativa é de crescimento da logística, geração de empregos e atração de investimentos para Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Justiça decreta prisão de Neno Razuk na Operação Successione

Milton - 0
Defesa afirma que ainda não teve acesso ao mandado de prisão e aguarda a decisão judicial A Justiça decretou a prisão do ex-deputado estadual Neno...
Leia mais

Gerson Claro lidera pesquisa espontânea para deputado estadual em MS

Milton - 0
Levantamento ouviu 2 mil eleitores em 30 municípios de Mato Grosso do Sul O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro,...
Leia mais

Moraes determina entrega de armas de Bolsonaro à PF

Milton - 0
Exército deve cumprir ordem em 48 horas O Ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que o Exército entregue à Polícia Federal todas as armas...
Leia mais

Messi e Salah entram em campo em busca de vaga na próxima fase do Mundial

Milton - 0
Argentina encara Egito e Suíça mede forças com Colômbia pelas oitavas da Copa Argentina busca seguir na luta pelo tetracampeonato, enquanto Egito tenta fazer história...
Leia mais