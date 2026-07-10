Ponte Bioceânica entra na reta final e destaca articulação de Rose Modesto no projeto

Ponte promete fortalecer comércio exterior, investimentos e desenvolvimento regional

A Ponte Internacional da Rota Bioceânica, entre Brasil e Paraguai, entrou na fase final de construção com mais de 90% das obras concluídas. O projeto é considerado estratégico para a integração logística da América do Sul e deve transformar a economia de Mato Grosso do Sul.

Durante sua atuação como vice-governadora, Rose Modesto participou de articulações institucionais para defender a implantação da obra. Em 2017, representou o Estado em debates sobre o Corredor Bioceânico e destacou a importância da ponte para ampliar a competitividade regional.

Em 2018, Rose acompanhou a assinatura do acordo entre Brasil e Paraguai que autorizou a construção da estrutura. Segundo ela, a Rota Bioceânica representa um avanço para reduzir distâncias comerciais, fortalecer exportações e criar novas oportunidades.

Com 1.294 metros de extensão, a ponte será uma das principais conexões do corredor internacional que ligará o Brasil aos portos do Chile. A expectativa é de crescimento da logística, geração de empregos e atração de investimentos para Mato Grosso do Sul.