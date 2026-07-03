PRF apreende carreta com maconha escondida em soja na MS-276

Operação ocorreu logo após ações da Polícia Civil na região sul de Mato Grosso do Sul

A PRF apreendeu uma carreta carregada com grande quantidade de maconha escondida sob uma carga de soja na MS-276, em Vicentina, durante a Operação Cavalo de Tróia III, baseada em informações de inteligência e apoio operacional de Dourados. O veículo foi interceptado por volta das 11h, conduzido por um motorista de 45 anos, que apresentou documentação da carga, mas demonstrou nervosismo diante das inconsistências identificadas pelas equipes.

Segundo a PRF, o condutor afirmou ter saído de Ponta Porã com destino ao porto de Paranaguá, no Paraná, e confessou que a droga foi embarcada durante parada em Maracaju, alegando ter aceitado o transporte para quitar dívidas pessoais.

A operação contou com apoio aéreo para monitoramento da região e prevenção de fuga ou apoio externo. Após a abordagem, o suspeito foi preso e encaminhado com o veículo e a carga para a Polícia Federal, onde a droga será pesada e o flagrante formalizado. A ação integra o conjunto de operações de combate ao tráfico na região sul de Mato Grosso do Sul.