Investimento garante água para indígenas após cobrança de Zé Teixeira

Cerca de 20 mil moradores das aldeias indígenas Jaguapiru e Bororó, no município de Dourados, passarão a ter acesso regular à água potável, superando uma limitação histórica de saneamento básico na região. A conquista consolida o trabalho do deputado estadual Zé Teixeira (PL), que articula a implantação da infraestrutura hídrica desde 2023. O início dos trabalhos foi confirmado com a publicação dos contratos para a execução das obras pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

A Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) oficializou nesta quinta-feira (2) a autorização para a perfuração dos poços, com um investimento total de R$ 8,98 milhões. A Empresa Brasileira de Saneamento assumirá os trabalhos. O planejamento destina R$ 4,49 milhões para a estrutura na aldeia Bororó e um montante idêntico para a intervenção na Jaguapiru. O cronograma estabelece o prazo de 270 dias para a conclusão do sistema de abastecimento nas duas aldeias.

A chegada da água tratada gera um impacto direto na qualidade de vida da comunidade e fortalece a saúde pública. A intervenção reduz drasticamente a vulnerabilidade de crianças e idosos a doenças provocadas pelo consumo de água sem tratamento adequado. Zé Teixeira formalizou a urgência dessa ação no início deste atual mandato.