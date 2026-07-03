Reposição dos 5,4% entra em momento decisivo e expectativa da categoria se volta para posicionamento da Prefeitura

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Comissão de Negociação da ACP participa, nesta sexta-feira (3), às 14 horas, de mais uma reunião com representantes da Prefeitura de Campo Grande. O encontro poderá definir os próximos passos em relação ao pagamento da reposição salarial de 5,4% aos professores da Rede Municipal de Ensino (REME), pauta prioritária da categoria e defendida pelo sindicato desde o início das negociações.

A mobilização realizada pela ACP no dia 12 de junho marcou um dos momentos mais importantes dessa luta. Na ocasião, milhares de profissionais da educação paralisaram suas atividades e foram às ruas em defesa da valorização do magistério. O movimento resultou em uma reunião entre a prefeita, a Comissão de Negociação da ACP, a Comissão da Educação da Câmara Municipal de Vereadores e os secretários municipais, quando foi reafirmado o compromisso de garantir o pagamento da reposição de 5,4%.

Desde então, a ACP participou de outras três reuniões, mantendo uma postura responsável, técnica e aberta ao diálogo. Em todas elas, o sindicato apresentou argumentos, analisou os dados apresentados pela administração municipal e permaneceu firme na defesa de um direito já reconhecido pela própria Prefeitura.

Apesar do avanço das discussões, o compromisso assumido ainda não foi efetivado. A ACP reafirma que não abre mão do pagamento integral dos 5,4% à vista, no mês vigente, conforme o compromisso firmado com a categoria. A defesa desse direito segue sendo o eixo central das negociações conduzidas pelo sindicato, que permanece na mesa com responsabilidade, mas sem renunciar àquilo que foi assumido perante os professores da REME.

A categoria cumpriu seu papel ao construir uma mobilização histórica e fortalecer a luta coletiva. A ACP, por sua vez, tem participado de todas as rodadas de negociação, conduzindo o processo com firmeza, transparência e responsabilidade, sempre em defesa da valorização dos profissionais da educação.

Agora, a expectativa se concentra na decisão da administração municipal. O encontro desta sexta-feira poderá representar a concretização do compromisso assumido com os professores ou o prolongamento de uma expectativa que se arrasta desde a mobilização de junho.

Para a ACP, a valorização da educação pública se materializa por meio do cumprimento dos compromissos assumidos e da garantia dos direitos dos trabalhadores da educação. O sindicato seguirá acompanhando cada etapa das negociações e mantendo a categoria informada sobre os desdobramentos da reunião desta tarde.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Argentina, Colômbia e Austrália entram em campo por vaga

Milton - 0
Brasil enfrenta a Noruega no domingo pela próxima fase do torneio A Copa do Mundo de 2026 encerra nesta sexta-feira (3) a fase inicial do...
Leia mais

Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança na Copa 2026

Milton - 0
Goleiro paraguaio brilha e decide vaga nas penalidades O Paraguai está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 após uma vitória...
Leia mais

BONITO: Alunos vencedores do concurso de desenhos 2025 visitam o Bioparque Pantanal

ANELISE PEREIRA - 0
Os alunos vencedores do Concurso de Desenhos 2025, autores das ilustrações que ilustram o Calendário Municipal 2026, participaram de uma viagem especial a Campo...
Leia mais

Cartilha sobre memória ferroviária será lançada na Capital

ANELISE PEREIRA - 0
A artista visual Sara Welter, conhecida como Syunoi, lança nesta sexta-feira (3), a partir das 17h, no Casarão Thomé, a cartilha “Resquícios do Tempo:...
Leia mais