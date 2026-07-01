Zé Teixeira propõe ofensiva de segurança após assassinato de PM

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) defendeu nesta quarta-feira (1) a adoção de uma operação intensiva de segurança pública para frear o avanço de facções criminosas e garantir a tranquilidade das famílias em Mato Grosso do Sul. A manifestação na Assembleia Legislativa ocorre em resposta ao assassinato do soldado da Polícia Militar Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, morto a tiros durante a perseguição a criminosos na noite de terça-feira (30), no município de Corumbá.

O deputado manifestou profunda solidariedade à família do soldado, atingido na cabeça, no tórax e no braço enquanto cumpria o dever de proteger a sociedade. “As nossas famílias não podem ser reféns do crime organizado. Eu confio no trabalho das nossas forças policiais”, declarou Zé Teixeira, reafirmando sua postura firme no combate ao crime.

Escudo – Ao discursar no plenário, o parlamentar alertou para a tentativa de interiorização da violência e citou as recentes mortes registradas em Caarapó. Para Zé Teixeira, o cenário exige uma ação incisiva de fortalecimento das forças policiais, assegurando que a população tenha paz, segurança e dignidade. O foco central das ações é barrar o domínio territorial do crime e devolver o controle integral das ruas aos cidadãos.

Como solução prática, o parlamentar sugeriu que o Governo do Estado implemente uma ofensiva coordenada nos moldes da Operação Escudo, executada no estado de São Paulo em 2023. A estratégia concentra-se em ações de inteligência e força direcionadas às áreas de conflagração, para prender suspeitos e neutralizar integrantes de facções.