Lula chega de helicóptero e é recebido por apoiadores em Ponta Porã

Assentamento Itamarati recebe visita presidencial com entrega de títulos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ato reuniu famílias beneficiadas pela reforma agrária no Itamarati

    O presidente Lula chegou na tarde desta quinta-feira ao Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, onde cumpriu agenda oficial ligada ao Programa Terra da Gente. A comitiva presidencial pousou em área de terra batida, o que levantou uma grande quantidade de poeira no momento da aterrissagem do helicóptero militar.

    Moradores e apoiadores acompanharam a chegada e registraram a movimentação das aeronaves, enquanto aguardavam o início da cerimônia de entrega de títulos definitivos de propriedade. Segundo informações divulgadas pelo governo federal, o assentamento é uma das maiores experiências de reforma agrária do país, abrangendo mais de 50 mil hectares e reunindo milhares de famílias.

    Durante o evento, foram entregues títulos de regularização fundiária a assentados da região, em uma ação voltada à segurança jurídica das propriedades rurais. A programação reuniu produtores e famílias que vivem da atividade agropecuária e agroindustrial no local, com produção diversificada que inclui grãos, leite, hortaliças e criação de pequenos animais.

    A presença do presidente movimentou o assentamento, que recebeu reforço na segurança e organização para a cerimônia oficial. O ato integrou a agenda federal na região de fronteira e destacou políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural e à regularização fundiária no campo.

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