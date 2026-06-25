Lula chega de helicóptero e é recebido por apoiadores em Ponta Porã

Ato reuniu famílias beneficiadas pela reforma agrária no Itamarati

O presidente Lula chegou na tarde desta quinta-feira ao Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, onde cumpriu agenda oficial ligada ao Programa Terra da Gente. A comitiva presidencial pousou em área de terra batida, o que levantou uma grande quantidade de poeira no momento da aterrissagem do helicóptero militar.

Moradores e apoiadores acompanharam a chegada e registraram a movimentação das aeronaves, enquanto aguardavam o início da cerimônia de entrega de títulos definitivos de propriedade. Segundo informações divulgadas pelo governo federal, o assentamento é uma das maiores experiências de reforma agrária do país, abrangendo mais de 50 mil hectares e reunindo milhares de famílias.

Durante o evento, foram entregues títulos de regularização fundiária a assentados da região, em uma ação voltada à segurança jurídica das propriedades rurais. A programação reuniu produtores e famílias que vivem da atividade agropecuária e agroindustrial no local, com produção diversificada que inclui grãos, leite, hortaliças e criação de pequenos animais.

A presença do presidente movimentou o assentamento, que recebeu reforço na segurança e organização para a cerimônia oficial. O ato integrou a agenda federal na região de fronteira e destacou políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural e à regularização fundiária no campo.